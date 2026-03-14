阿聯酋石油工業區冒煙　伊朗稱加強反擊：有權襲阿聯酋境內美設施

在美國攻擊伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）後，伊朗3月14日預告加強反擊，稱將增加使用升級版的武器。阿聯酋14日再遭遇無人機侵襲，富查伊拉（Fujairah）石油工業區冒起濃煙，美媒引述知情人士指，富查伊拉港口暫停部份石油裝載工作。伊朗則指，有權襲擊阿聯酋境內涉及美國利益的設施。



阿聯酋：無人機碎片墜落富查伊拉

2026年3月14日繼續有無人機侵入阿聯酋，在阿聯酋富查伊拉，當地政府指攔截無人機後，有碎片墜落富查伊拉石油工業區，造成起火，現場照片可見該處冒出濃煙。

富查伊拉港位於霍爾木茲海峽外側，是國際貿易和能源出口的重要樞紐。

彭博社引述知情人士報道，在起火後，富查伊拉港口一些石油裝載工作暫停。

伊朗：有權襲阿聯酋境內美國設施

據伊朗國營傳媒報道，伊朗革命衛隊稱有權襲阿聯酋境內涉及美國利益的設施，聲明稱在美軍襲擊伊朗島嶼後，美國在阿聯酋內的利益包括港口、軍事設施，都是合法的攻擊目標。

革命衛隊在聲明中敦促阿聯酋居民撤離港口、碼頭和美軍掩體，以避免平民傷亡。

伊朗預告加強反擊

伊朗國防部發言人表示，伊方將增加使用升級版的武器，又稱伊朗將使用「彈道導彈，和各種具有更大破壞力和更高精度的導彈」。