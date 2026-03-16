「三重威脅超級風暴」橫掃美國　華盛頓或面臨最強風吹襲

《衛報》3月15日報道，一場威力強大的「三重威脅超級風暴」（Triple-threat megastorm）正橫掃美國，威脅近2億人口，帶來暴風雪、破壞性強風及雷暴天氣。首都華盛頓特區周一（16日）下午或受最強風暴吹襲。



美國國家氣象局警告稱，該風暴於周日（15日）下午開始，橫掃密西西比、田納西和俄亥俄河谷，預計周一威脅東部大片地區。

在這場「三重威脅超級風暴」來臨前，2026年3月7日，美國密西根州三河市（Three Rivers）受風暴及龍捲風影響，一處住宅受損。（Reuters）

氣象部門表示，周一下午，從南卡羅來納州部份地區到馬里蘭州一帶，最有可能遭受最強破壞性強風襲擊。其中包括首都華盛頓特區、北卡羅來納州羅利（Raleigh）以及維珍尼亞州列治文（Richmond，又譯里士滿）。

該風暴此前為中西部帶來嚴重雪災。航班延誤追蹤網站FlightAware數據顯示，明尼阿波利斯-聖保羅（Minneapolis–Saint Paul）國際機場周日取消逾600架次航班。另有數十架次經停底特律航班被取消。

此外，強風引發多宗災害。PowerOutage.us網站報道，截至周日下午，五大湖區六個州逾21萬戶斷電；內布拉斯加州大片牧場和草原爆發野火，超過900平方英里（約2,330平方公里）土地受損。

AccuWeather氣象學家指出，這可能成為該地區十年來最具影響力和最危險的早季惡劣天氣事件。