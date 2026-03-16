以色列據報擬佔領黎巴嫩南部區域　以軍稱已展開「有限地面行動」

以色列軍方16日發表聲明稱，由於在黎巴嫩南部戰略要地希亞姆（Khiam）與真主黨的戰事加劇，軍方已開始對該地區的真主黨據點展開「有限及有針對性的地面行動」。



聲明稱，此次地面作戰旨在加強前線防守區域，「包括摧毀恐怖組織基礎設施和消滅恐怖分子」。軍方發言人肖沙尼（Nadav Shoshani）拒絕透露其軍隊最遠會進犯黎巴嫩哪些地區以及以軍會否重新佔據該國領地。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）隨後表示，行動是為了掃除威脅及保護以色列加利利（Galilee）及北部地區的居民。卡茨稱，只有以色列居民的安全得到保障，那些因以軍襲擊而流離失所的黎巴嫩居民才能重返家園。

2025年7月18日，美國華盛頓特區，圖為以色列防長卡茨在美國國防部建築下與防長赫格塞思（不在圖中）會面。（Getty）

半島電視台報道，以色列於當地時間16日上午對黎巴嫩南部發動兩次空襲，其地面部隊亦對多個城市展開突襲。上周，以軍已對黎巴嫩南部多座橋樑和道路進行空襲。

自2024年11月與真主黨達成停火以來，以色列軍隊已佔領了黎巴嫩南部的五個陣地，但美以對伊朗發動襲擊後，真主黨為報復美以殺害伊朗最高領袖被殺向以色列發射火箭彈，以軍遂於3月2日向黎巴嫩境內增派部隊並發起密集轟炸行動，截至目前以軍已對黎巴嫩南部邊境以北超過40公里的地區發佈疏散警告，造成超過80萬黎巴嫩人被迫流離失所。

2026年3月8日，隨普黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突升級，貝魯特有離家逃難民眾聚集。（Reuters）

美媒Axios上周引述美國及以色列匿名官員報道，以軍正計畫大幅擴展對黎巴嫩軍事行動，奪取塔尼河（Litani River）以南的全部地區並摧毀真主黨的軍事基礎設施。一旦落實，此次行動或成為2006年以來以色列對該國的最大規模地面入侵，並由以色列長期佔領黎巴嫩南部地區。