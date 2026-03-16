伊朗外長：440公斤豐度60%濃縮鈾被埋在廢墟下　暫無取出計劃

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）3月15日在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面向全國》（Face the Nation）採訪時透露，自2025年6月美以對伊朗核設施發動空襲以來，德黑蘭方面有440公斤豐度高達60%的濃縮鈾目前「被埋在廢墟下」。



阿拉格齊表示，德黑蘭現階段「並無計劃」取出這批核材料，即使未來決定取出，也將在國際原子能機構（IAEA）監督下進行。

據《以色列時報》報道，這批濃縮鈾深藏於伊斯法罕（Isfahan）核設施地下。在因美以空襲而中斷的核談判中，美方曾要求伊朗放棄其核材料儲備。而當前豐度已達60%的濃縮鈾，可相對容易地進一步提純至約90%的武器級水準。

2025年6月21日拍攝的衛星影像顯示，位於伊朗伊斯法罕（Isfahan）的核設施建築物被摧毀。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上週表示，他將在未來某個時候考慮派遣地面部隊，以確保這批濃縮鈾安全。

關於伊朗是否願意放棄核材料儲備，阿拉格齊回應稱：「一切取決於未來的形勢」，他坦言，若將來伊朗決定與美國或其他對話方進行談判，德黑蘭會考慮談判桌上擺放哪些籌碼。但就目前而言，談判桌上甚麼都沒有。