中越舉行「3+3」機制首次部長級會議　就多項議題達成廣泛共識

中越外交、國防、公安「3+3」 戰略對話機制首次部長級會議3月17日在河內舉行，外交部長王毅、公安部長王小洪、國防部長董軍，與越南外交部長黎懷忠、國防部長潘文江、公安部長梁三光共同主持。雙方重點就國際形勢發展變化，以及維護政治安全、開展防務執法合作等議題深入交換意見，達成廣泛共識。



圖為2026年3月16日，中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議在河內舉行。（中國外交部圖片）

王毅表示，這一機制是雙方在全球首創的重要戰略溝通平台，是具有戰略意義的重大舉措，目的是維護政治制度安全、深化戰略協作，充分彰顯了兩黨兩國關係的高水平和戰略性。

王毅又稱，當前全球局勢變亂交織，國際格局加速調整，單邊霸淩甚囂塵上。兩國外交部要密切多邊協調配合，相互支持對方重大倡議理念，就外交決策和國際地區問題開展戰略溝通，加強在中國－東盟、瀾湄合作、金磚國家等多邊平台合作，妥善處理海上問題，為各自國家發展營造更為有利的國際環境。

圖為2026年3月16日，中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議在河內舉行。（中國外交部圖片）

王小洪表示，兩國公安部門要堅持以政治安全為要、更好防範和抵禦「顏色革命」；要重點圍繞網絡安全、打擊網賭電詐、禁毒、追逃追贓等領域健全執法安全合作機制，並在「平安城市」建設、科技強警等方面加強交流互鑒，共同提升執法能力水平，有效應對風險挑戰，切實維護安全穩定。

董軍表示，面對前所未有的外部安全風險挑戰，中方願與越方一道，持續增進軍事安全互信，進一步拓展合作領域、提升合作質效，以良性互動共同守護海上安全穩定，推動兩國國防領域交流合作再上新台階，樹立社會主義國家軍隊團結自強的典範。

圖為2026年3月16日，中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議在河內舉行。（中國外交部圖片）

新華社報道，中越雙方一致表示，「3+3」戰略對話機制首次部長級會議取得圓滿成功，標誌著中越戰略溝通協作建立起新平台，邁上了新台階，提升到新水平。

雙方一致認為，當今世界進入新的動蕩變革期，雙方要保持戰略清醒，守牢意識形態陣地；強化戰略定力，更加緊密團結在一起；提升戰略韌性，發揮制度優勢，深化互利合作；加強戰略協同，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

雙方同意，將在中國舉辦「3+3」 戰略對話機制第二次部長級會議，同時充分發揮機制高官的日常聯絡作用，深化外交、國防、公安交流。