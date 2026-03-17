矽谷風投大佬Bill Gurley：很多人靠AI一夜致富　惟泡沫即將破滅

矽谷風投公司Benchmark合夥人，美國著名投資人格利（Bill Gurley）表示：「人工智能浪潮確實存在，許多人也因此一夜暴富，但他預計市場將會出現「重置」。他認為，當有人快速致富後，就會有一大批人湧入，也想從中獲利，這就是泡沫最終出現的原因。



格利接受《CNBC》的「Money Movers」節目採訪時表示，經濟學家佩雷斯（Carlota Perez）的著作《技術革命與金融資本：泡沫與黃金時代的動態》，並指出「泡沫只有在真正的浪潮到來時才會出現」。

2026年3月5日，德國柏林，谷歌新的人工智能 (AI) 中心開幕式上，展示了一個特別設計的谷歌標誌。（Reuters）

格利表示，當市場出現重置時，投資人應該對那些遭受重創的軟體即服務（SaaS）股票有一個明確的目標價位，「並開始大量買入」。

人工智能（AI）已經威脅到經濟的各個領域，但軟件股最近受到的衝擊尤其嚴重。 Salesforce和ServiceNow在2026年迄今的股價均下跌了約25%。追蹤該產業的iShares擴展科技軟件產業ETF（IGV）今年已下跌約20%。

由於對AI基礎設施的大規模投資以及記憶體成本的飆升，科技公司正以破紀錄的速度進行投資。

亞馬遜、Meta、谷歌和微軟今年在AI領域的支出預計約為7000億美元（約5.5萬億港元）。

Benchmark是Uber的早期投資者，而格利在2017年，Uber時任行政總裁Travis Kalanick 的離職中扮演了關鍵角色。

格利指，在他參與投資Uber期間，該公司每年20億美元的資金消耗速度「令人高度擔憂」，而他指出，如今大型科技公司的資金消耗速度比當年Uber要快得多。

2026年3月14日美國德州奧斯汀，矽谷風投大佬格利（Bill Gurley）出席西南偏南藝術節（SXSW Festival）。（Getty）

格利坦承：「上帝保佑他們，」當談到像Anthropic和OpenAI這樣燒錢的AI公司時說道。 「這種經營方式令人擔憂。」