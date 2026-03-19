2026世界幸福國家排行出爐：芬蘭連續9年奪冠　香港第90

聯合國資助發表的2026年「世界幸福報告」（World Happiness Report）3月19日正式出爐，其中芬蘭連續九年問鼎第一，香港、大陸分別在147個國家與地區中排行90與65，報告亦提及重度使用社交媒體正損害年輕人的幸福感。



2026年「世界幸福報告」前十名

一、芬蘭

二、冰島

三、丹麥

四、哥斯達黎加

五、瑞典、挪威

七、荷蘭

八、以色列

九、盧森堡

十、瑞士

芬蘭連續第九次被評為世界上最快樂的國家，創下紀錄；冰島排名第二；丹麥則排名第三。

哥斯達黎加表現出色，排名第四，這是拉丁美洲國家有史以來的最高排名。但隨後排名又回到北歐國家，瑞典和挪威分別位列第五和第六。歐洲還有三個國家躋身前十名，荷蘭排名第七，盧森堡排名第九，瑞士排名第十。

以色列則是中東地區唯一進入前20名的國家，排名第8名。

資料圖片：2026年世界幸福國家排名。（World Happiness Report）

研究人員檢視包括人均GDP、預期壽命、慷慨程度以及對自由和貪腐的感知在內六個因素，以解釋各國之間的差異。排名是基於三年平均值，從而消除戰爭或金融危機等重大事件造成的波動。

芬蘭人給予的生活滿意度平均分為 7.764 分，香港則是5.569分。

最新的調查發現，過去十年間，美國、加拿大、澳洲和新西蘭25歲以下受訪者的生活滿意度在0到10分的範圍內下降近1分。

研究人員表示：「這標誌青少年幸福感出現顯著下降，其中一個罪魁禍首，尤其是在美國，是社交媒體的使用範圍和性質。」

牛津大學經濟學教授暨幸福研究中心主任戴奈維（Jan-Emmanuel De Neve）表示：「重度使用社交媒體與幸福感降低顯著相關，但也不應忽視其帶來的正面影響。」

哥倫比亞大學經濟學榮譽教授、世界幸福報告創始編輯赫利韋爾（John F. Helliwell）表示，拉丁美洲青年使用社群媒體的現象雖然普遍，但他們的身心健康狀況良好且不斷改善。

字節跳動公司旗下視頻軟件抖音在海外市場大受歡迎，但美國政府稱將對其進行國安審查。（Reuters）

他説：「這取決於你使用社交媒體的方式更健康的上網方式，例如與親人溝通或者學習新技能，決定社交媒體的好壞，這其中存在平衡。」

報告指，問題最大的平台是那些採用演算法推播、以網紅為賣點且以視覺內容為主的平台，因為這些平台會助長社交攀比。而那些主要以促進溝通為導向的平台則表現較好。