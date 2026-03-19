伊朗局勢｜聯儲局按兵不動　分析料下半年減息港樓望「價量齊升」

美聯儲議息會議結束，宣布基準利率保持3.5厘至3.75厘區間。聯儲局點陣圖顯示2026年將預測減息一次，累計減息0.25厘。香港方面，滙豐銀行今日宣布最優惠利率（P）保持不變，維持在目前的5厘水平。市場並繼續留意目前中東戰爭，對於油價及美國通脹以至於息口政策的影響。



中銀香港：年內仍然有減息的可能 取決於油價對美國經濟影響程度

中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪指，近日國際油價上升已對潛在通脹及經濟帶來影響。撇除油價因素，美國生產者或消費者數據均顯示通脹仍具韌性，尚未回落至美聯儲的目標水平，導致利率政策難以過於寬鬆，太早或太大幅度的減息只會令通脹急升。若未來油價持續高企並維持時間愈長，不僅將推升美國通脹，更可能對實體經濟帶來負面影響。

中銀香港（資料圖片）

美聯儲主席亦表示，地緣事件對經濟的影響仍有待觀察。議息會議後，利率期貨顯示，市場迅速將年內減息25基點的預期下調至58%，相較美聯儲的利率中位數預期減息一次明顯更為保守。不過張詩琪認為，年內仍然有減息的可能，關鍵取決於油價對美國經濟的影響程度，以及就業市場是否仍維持健康。本次會議聲明中，當局已刪除上次會議對就業市場「穩固」的描述，顯示當局對就業市場的看法不如之前樂觀。一旦就業市場轉弱，美聯儲便需要於控制通脹與保護經濟之間作出平衡，從而決定未來利率走勢。

恒生銀行。（鄭子峰攝）

恒生料年內減息2次

恒生銀行高級經濟師唐嘉逸表示：「美國聯儲局一如市場預期維持利率不變。就中東局勢對美國經濟及通脹的影響，聯儲局主席鮑威爾採取觀望態度，強調能源價格急升加大經濟面臨的不確定性，但對通脹風險並未過份擔憂。最新的點陣圖顯示，2025 年與 2026 年分別減息0.25厘一次。整體而言，聯儲局官員取態較預期溫和。考慮到能源價格急升對通脹帶來的長遠影響有限，加上即將上任的聯儲局主席立場可能偏鴿，我們預計今年全年仍有兩次減息空間，每次0.25厘。」

經絡料美聯儲下半年減息一次 拆息上半年徘徊2至3厘區間

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，港美息雖未回落，但目前新造按揭息率仍處於合理及可負擔的水平，而現時有3間大型銀行推出首三年2.73厘定息按揭計劃，息率較一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子，變相提早幫助客戶減息。另外，現時樓價逐步回穩，交投亦顯著增加，市民置業及投資信心亦有所提升，預計今年樓市將繼續「價量齊升」。近期部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，並積極爭取全年的按揭業務，包括推出不同種類的優惠及上調按揭回贈，以吸引優質客戶，預料今年按揭市場將隨樓市平穩向上。

另一方面，今日一個月銀行同業拆息（HIBOR）報2.05厘，連跌2個工作日。曹德明表示，地緣政治問題對通脹的影響仍有待觀察，預計美聯儲於下半年才開始年內首次減息，加上現時本港銀行體系總結餘仍維持約538億港元，HIBOR大幅回落的空間相對有限，預計HIBOR上半年大致徘徊於2厘至3厘區間，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。現時一般新造H按計劃為H+1.3厘，除非再有資金流入本港銀行體系，推使HIBOR跌穿1.95厘以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。曹德明建議，有意置業人士如想即時節省更多利息，不妨考慮3間大型銀行推出的首三年2.73厘定息按揭計劃。

香港樓市。（蘇煒然攝）

中原王美鳳料今年港P維持不變 按息3.25厘將橫行一段時間

中原按揭董事總經理王美鳳指出，美以伊戰事持續增添不確定性，有關衝突對石油供應構成影響有機會推高通脹壓力，但另一方面美國勞動市場呈走弱趨勢，兩方面因素拉扯下，聯儲局決定維持利息不變以作觀望符市場預期，未來息率政策將尤其取決於經濟就業及通脹數據變化。

美國聯儲局鮑威爾主席任期快將於今年5月屆滿，市場注視繼任者是否推動偏向寬鬆政策支持延續減息，預期美國經濟形勢於下半年較需要進一步減息作支持，料美息年內仍有下調空間。王美鳳表示，相信今年最優惠利率P維持現有處於最低水平，P不變但港元拆息HIBOR繼續受着減息周期延續所影響，料下半年美息續跌港元拆息將繼續處於回落走勢。預期本港以H按為主流的實際按息仍會處於封頂息水平3.25厘一段時間，但拆息由去年第四季至今已回落逾1厘，有助銀行降低資金成本，在今年樓市向好銀行按揭取態積極時期，拆息回落將有利銀行續有空間增加按揭優惠。

王美鳳指出，本港最優惠利率P於去年10月底返回加息前最低水平，減P周期完成，但基於美國進一步減息，本港銀行同業拆息繼續回落，與樓按相關的1個月拆息由去年10月平均為3.5厘降至今年2月份為2.48厘，近日更降至2.07厘水平徘徊，反映銀行資金成本回落，有利增加銀行樓按積極取態，並推動銀行增加按揭優惠，近月銀行曾相繼上調樓按現金回贈。而3月份亦接連有大型銀行推出低息定按計劃，有關定息率2.73厘較主流H按息3.25厘低半厘，基於今年美國減息步伐放緩，H按息仍會維持現時3.25厘水平一段時間，料定按計劃吸引力增加。

料定按吸引力增加

王美鳳表示，今年樓市延續已回穩的勢頭並重返升軌，今年市場具有不少繼續支持樓市的因素，包括樓價延續上升潛力、經濟繼續增長、按息已回落並續處偏低水平、新盤庫存減少、樓市需求增加兼備多元化客源；加上本港目前在地緣政治形勢不穩情況下，更突顯作為國際金融中心的優勢， 吸引資金流入力度增加，進一步有助市場利好因素互疊。加上銀行樓按取態積極，將為樓市再添動力，進一步堅固買家信心讓樓市繼續向好發展。