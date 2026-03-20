墨西哥據報擬對中國投資展開「經濟安全審查」　商務部：嚴重關切

中國商務部發言人3月20日就墨西哥涉華投資事務回應外界關切，有記者引述墨西哥經濟部高官，稱墨方正在考慮對中國投資進行「經濟安全審查」。發言人就事件表示關切，希望墨方理性、客觀、全面看待對華經貿合作，尊重市場規律和公平競爭原則，為包括中國企業在內的各國企業提供開放、公平、可預期的環境。



商務部發言人指出，中方注意到墨西哥經濟部高官相關言論。中方一貫反對各種形式的單邊主義、保護主義措施，反對將經貿問題政治化、武器化、工具化。中方多次敦促墨方糾正單邊加徵關稅的錯誤做法，並對墨方可能對中國投資進行所謂的「經濟安全審查」表示嚴重關切。商務部於2025年9月25日對墨相關涉華限制措施啟動貿易投資壁壘調查，很快將公佈調查的最終結論，並將適時採取相應措施，堅決維護中方合法權益。

2019年7月24日，墨西哥國旗在秘魯利馬（Lima）升起。 （Getty Images）

發言人強調，相互尊重、互利共贏是中墨經貿關係發展的寶貴經驗，雙邊經貿關係的正常發展需要雙方相向而行。中方願與墨方一道，加強溝通交流，妥善管控分歧，共同維護好雙邊經貿關係大局。

美國曾指責墨西哥被當作亞洲貨物輸美「跳板」，並樂見墨對從非自貿夥伴進口的汽車、鋼鐵等產品加徵關稅。墨西哥在今年1月1日開始對那些未同墨西哥簽署自由貿易協定的國家，加徵關稅，包括中國，最高稅率達35%，以配合美國對華貿易壁壘。