伊朗最高領袖穆傑塔巴發表波斯新年聲明 稱人民給予敵人沉重打擊
撰文：張涵語
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伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）3月20日（周五）發表波斯新年書面聲明表示，伊朗人民已給予美以沉重打擊，讚揚伊朗人民在美以發動戰爭期間展現出的堅定意志，並稱美以的攻擊是基於一種錯覺，即以為只要殺害伊朗最高領導人，就能致政府垮台。
綜合外媒報道，穆傑塔巴讚揚伊朗人民「在全國範圍內建立起防禦陣線，並在城市、社區和清真寺等地構築堡壘，給予敵人沉重打擊，使其陷入自相矛盾和荒謬的言論之中」。
穆傑塔巴還將伊朗新年定名為「在民族團結與國家安全下的抵抗經濟年」。他在聲明中稱伊朗堅信要加強與鄰國的關係，呼籲阿富汗和巴基斯坦改善關係，並表示願意提供協助，亦指對土耳其和阿曼的攻擊並非伊朗或其盟軍所為。
這項聲明發布之際，正值伊朗慶祝納吾肉孜節（Nowruz）——這是波斯傳統節日，象徵着春天的到來以及波斯曆新年的開始。
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