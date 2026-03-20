特朗普急速為局勢降温　解除伊朗石油制裁或是切入點

以色列轟炸伊朗最大的天然氣田南帕斯之後，伊朗對沙特、阿聯酋、卡塔爾的能源設施一通轟炸，報復得毫不猶豫。隨後美國總統特朗普（Donald Trump）3月19日罕見地對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出了約束信號——「別那麼做了」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也說美國沒有襲擊伊朗天然氣田，還稱美國已允許伊朗石油繼續從波斯灣流出。美國可能在未來幾天內解除對目前「在途」伊朗石油的制裁。

根據早前以色列方面的說法，他們的轟炸舉動是事先跟美方溝通過的。但如今美國在極力否認和以色列採取了聯合行動。襲擊能源設施並不是小事件，以色列不可能不事先同美國溝通。更為重要的是如果沒有美軍空中加油機的支援，以軍的飛機是否能飛到伊朗南帕斯氣田的上空去轟炸未可知。

2026年3月19日，據美媒報道，一架F-35隱形戰機遭到疑似伊朗的砲火攻擊後，緊急在美軍的中東空軍基地降落。伊朗革命衛隊（IRGC）同日發聲明並附上影片，聲稱在伊朗上空用地對空導彈擊中一架美國F-35A/B「閃電II」戰鬥機。（X@sentdefender）

美國事前事後兩套說辭，以色列改口稱對伊朗氣田的襲擊是單獨行動，很可能是在為局勢降温。

為了平抑能源價格，美國先是暫時放鬆了對俄羅斯、委內瑞拉的石油制裁，現在又對伊朗的石油放鬆了制裁。前腳斬首伊朗領導人，大喊更迭伊朗政權，後腳不得不對伊朗石油網開一面。這種反差，本質上是對伊朗的妥協。只能說明，特朗普政府太着急平抑能源價格了，太希望局勢能夠緩和了，一點也不想再激化矛盾了。

原本人們以為以色列轟炸完伊朗天然氣田後，中東局勢將朝着擴大化的方向發展，如今美國展現出的理性，可能會有力阻止局面的失控。到了關鍵的時刻，特朗普政府不想陷入戰爭泥潭的意願充分展現了出來。

在談判期間斬首伊朗領導人後，美以和伊朗很難短時間內建立信任。談判沒法進行，但繼續打下去不符合美國的利益。從美國的主動降温看，目前的局勢並不是一道無解題。只要條件公道，就沒有談不成的交易。

伊朗的濃縮鈾和相關核設施被轟炸後，已經被深埋在地下，據美以宣傳伊朗的遠程導彈、海軍、空軍已經被美國摧毀，特朗普事實上有宣告勝利也就是結束衝突的條件。放鬆對伊朗石油的制裁，或許是美國的試探信號。如果美國能進一步對伊朗做出實質性讓步，解除一些對伊朗的制裁，不排除局面會迎來轉機。