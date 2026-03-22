美國中央司令部：伊朗威脅霍爾木茲海峽與周邊航行自由能力已削弱

美國軍方說，本周轟炸伊朗一處儲存巡航導彈和其他武器的地下設施後，伊朗威脅石油運輸要道霍爾木茲海峽的能力已削弱。



美國中央司令部（CENTCOM）司令庫珀（Brad Cooper）周六（3月21日）在社媒X發布視頻，簡述近期對伊朗軍事打擊情況。

他表明，美軍已向位於伊朗海岸線的一處加固地下設施，投下多枚5000磅炸彈。這個設施曾用於儲存反艦巡航導彈、移動式導彈發射架及其他裝備。

庫珀稱，「我們不僅摧毀了這個設施，還摧毀了用於監控船隻動向的情報支援站點和導彈雷達中繼站。因此，伊朗威脅霍爾木茲海峽和周邊航行自由的能力已受削弱。」庫珀補充說，美軍會繼續打擊這些目標。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

美伊衝突2月28日爆發以來，霍爾木茲海峽航運活動近乎癱瘓，導致原油價格飆升。過去一個月，北海布倫特原油每桶漲幅超過50%，目前已突破每桶105美元（約822港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

