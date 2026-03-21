美媒：伊朗戰爭中至少16架美軍機損毀　智庫稱基地受損規模達63億

美以對伊朗發動襲擊以來，美軍面臨沉重軍事及財政代價。據彭博社3月19日報道，美軍開戰以來已有至少16架軍機損毀，包括10架MQ-9A「死神」（Reaper）無人機。另據華盛頓智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）分析，美軍駐中東多個基地遭受伊朗空襲，造成損害規模高達8億美元（約合63億港元）。



彭博社報道指，美軍損毀的16架軍機中，損失最嚴重的包括3架在科威特遭友軍誤擊墜毀的F-15戰機，一架在空中加油時意外墜毀的KC-135加油機，機上6名成員全部遇難。此外，至少10架「死神」（Reaper）無人機遭伊朗防空系統擊落或擊毀。另有5架停泊在沙特阿拉伯的KC-135遭導彈擊中受損，一架F-35隱形戰機亦在周四任務後緊急降落，機師情況穩定。

2025年3月6日，韓國大邱，圖為美國空軍的F-15E戰機在美軍基地上空進行飛行訓練。（Getty）

除了戰機損失，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）及英國廣播公司（BBC）分析指出，伊朗的報復性打擊對美國在中東的駐軍設施造成約8億美元損失。當中最嚴重的是位於約旦基地、價值達4.85億美元的薩德（THAAD）導彈防禦系統雷達遭炸毀。其餘約3.1億美元損失涉及約旦及阿聯酋等地的建築物。美國中央司令部拒絕就戰損評估置評。

軍事專家指出，美軍目前的出擊頻率極高，高壓行動增加了意外風險。美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）承認，美方目前僅掌握「局部制空權」。踏入開戰第三周，儘管美國防長指伊朗的襲擊已大減九成，但伊朗防空系統仍具威脅，並於周四襲擊了卡塔爾和沙特的關鍵能源設施以作報復。