以色列告知公民　中東戰爭還將持續數周

以色列告知公民，伊朗戰事預計還將持續幾個星期，華盛頓和德黑蘭此前互放狠話，威脅要摧毀對方的發電廠或阻止石油和天然氣出口。



法新社報導，以色列國防軍發言人德夫林星期天（3月22日）告訴以色列人民，「我們將與伊朗和黎巴嫩真主黨進行數周戰鬥」。

以色列國防軍聲明說，以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）21日批准以軍擴大在黎巴嫩作戰攻勢，包括在黎境內推進地面行動。

聲明引述扎米爾的話稱，針對黎巴嫩真主黨的行動「才剛剛開始」，以軍正按照既定計劃準備推進地面行動，並為長期行動做好準備。

以軍22日早前接到命令，炸毀黎巴嫩南部利塔尼河（Litani River）上的多座橋樑。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）說，他和總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）指示以軍立即摧毀利塔尼河上所有用於「恐怖活動」的橋樑，以阻止真主黨武裝人員和武器向南運輸。（Reuters）

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）說，他和總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）指示以軍立即摧毀利塔尼河上所有用於「恐怖活動」的橋樑，以阻止真主黨武裝人員和武器向南運輸。

美國總統特朗普（Donald Trump）21日向伊朗發出最後通牒，限德黑蘭在48小時內完全開放霍爾木茲海峽，否則將摧毀伊朗能源基礎設施。伊朗軍方隨後警告，能源設施如遭襲擊，伊朗勢必以牙還牙，並徹底封鎖海峽。

本文獲《聯合早報》授權轉載

