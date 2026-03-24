伊朗戰爭｜斯洛文尼亞實施「燃油限購」　催生「跨境加油」現象

伊朗戰爭爆發以來，全球多國相近陷入能源緊張引發的社會動蕩，斯洛文尼亞（Slovenia）成為第一個實施「燃油限購」的歐盟成員國。



據新規定，斯洛文尼亞私家車車主每日最多購買50升燃油；企業和農戶的配額相對寬鬆，每日可購200升。

斯洛維尼亞總理戈洛布（Robert Golob）周末（3月21日）表態：「我可以向你們保證，斯洛文尼亞的燃料供應充足，倉庫都已裝滿，不會出現燃料短缺。」

2026年3月22日，斯洛文尼亞總理戈洛布（Robert Golob）接受媒體採訪。 （Reuters）

但該新規催生了「燃油旅行」（fuel tourism）現象，即價格差異使得一些鄰國司機專程前往斯洛文尼亞加油。部分當地民眾對此頗有怨言，認為會造成當地居民排隊和物資短缺。然而，亦有民眾持歡迎態度，因他們注意到不少「加油遊客」會停留一日進行消費，間接帶動本地經濟。

目前，奧地利境內95號歐標汽油的價格正逼近每升1.80歐元（約16.33港元），柴油價格則接近每升2.00歐元（約18.15港元）。而在斯洛文尼亞，汽油和柴油的價格目前分別維持在每升1.47和1.53歐元（約13.34和13.88港元），但預計將於周二迎來新一輪調價。