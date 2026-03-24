日本不再把中日關係稱為「最重要關係之一」

路透社審閱的一份草案顯示，隨着中日關係惡化，日本將在年度外交報告中下調對中日關係的「最重要的關係之一」的表述。



日本政府將於4月批准2026年版《外交藍皮書》。藍皮書將描述中國為重要的鄰國，並將中日關係描述為「戰略性」和「互利性」關係。

中日關係：圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場上的中國國旗和日本國旗。（Getty）

草案列舉了過去一年中東京與北京的對抗，包括對稀土出口實施管制、中國對日本軍機進行雷達鎖定，以及加大對台灣問題上的壓力。

這凸顯了中日關係自去年11月以來持續惡化的趨勢。當時，日本首相高市早苗說，如果解放軍對台灣採取的行動也威脅到日本領土，日本可能會部署軍隊，這番言論激怒了北京。

隨後，北京重新限制日本海產品進口，敦促本國公民避免前往日本，並限制稀土和電子元件中使用的關鍵礦物出口。

高市早苗說，她的言論符合十年前頒佈的日本安全法。然而，美國情報機構上周發布的一份報告稱，她的言論與以往日本領導人的言論截然不同。日本政府否認了這一評估。

今年2月，高市早苗在國會發表講話，警告稱中國存在「脅迫」行為，北京及其地區夥伴俄羅斯和朝鮮構成了日益嚴重的經濟和安全威脅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

