意大利司法改革公投不獲通過 梅洛尼政府首次重大挫敗
撰文：洪怡霖
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意大利為期2天的全民公投周一（3月23日）下午結束。結果顯示，「反對」陣營獲得約54%選票，「贊成」陣營獲得約46%的選票，而總理梅洛尼（Giorgia Meloni）曾支持「贊成」陣營。這意味着梅洛尼在近日舉行的憲法改革公投中遭遇重大失利。
包括英國廣播公司（BBC）在內傳媒3月24日報道，這場原旨在推動司法體制改革的公投，最終演變為對其執政近三年半表現的全民信任投票。
計票結果顯示，「反對」陣營以約54%對46%的優勢勝出，這是梅洛尼及其右翼聯盟執政以來首次遭遇重大政治挫敗。
梅洛尼在初步結果出爐後通過社交媒體回應，承認意大利人「清晰地」表達意願，她對此表示尊重，但遺憾國家「錯失現代化良機」。
報道引述分析認為，公投失利暴露出梅洛尼政府在複雜議題上溝通的不足。儘管投票率接近60%，高預期於，但未能轉化為對政府的支持。前總理倫齊評論稱，執政聯盟已失去「魔力」，需更審慎傾聽選民聲音。
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