特朗普：伊朗送給美國一份「大禮」　對方在能源領域作出重大讓步

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月24日（周二）在白宮為新任國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）舉行就職宣誓儀式期間向媒體表示，美國正在與伊朗的「合適人選」進行對話以達成協議，並稱伊朗已同意永不擁有核武，還送給美國一份與霍爾木茲海峽相關的「大禮」。特朗普指伊朗在能源領域向美國作出一項重大讓步，他稱之為積極的進展，惟並未透露具體細節。



綜合外媒報道，特朗普表示，「我們正在和合適的（伊朗）人對話，他們非常渴望達成協議，你根本無法想像他們有多渴望達成協議」。

2026年3月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席新任國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）就職儀式並發表演講。（Reuters）

特朗普亦稱，「他們（伊朗）送給我們一份禮物，這份禮物今天送到了。是一份非常大的禮物，價值極為可觀。這與核武器無關，而是與石油天然氣有關」。特朗普亦透露這份「禮物」與霍爾木茲海峽相關。「這對我來說意味着一件事：我們正在與正確的人合作」。

特朗普重申他認為美國已經贏得這場戰爭，並指中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）、副總統萬斯（JD Vance）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）均參與了談判。