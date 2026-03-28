伊朗戰爭｜印度汽車業黃金增長期遇阻 能源危機衝擊產業鏈
撰文：林嘉敏
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作為全球第三大汽車市場，印度汽車業正迎來黃金增長期，卻突然受伊朗戰爭及國際能源危機重擊。目前，印度汽車製造商及零件供應商紛紛面臨減產、組裝線中斷的風險。
能源危機為何衝擊印度汽車業？
印度汽車業的脆弱，根源在於其對中東能源的高度依賴。該國50%的天然氣需求依賴進口，其中大部分又來自卡塔爾。自從伊朗戰爭爆發，霍爾木茲海峽幾乎處於完全關閉狀態，直接切斷了印度天然氣供應。而天然氣是汽車鍛造、鑄造等高溫工藝及噴漆車間的核心能源。
儘管印度政府已經緊急從美國、挪威和俄羅斯進口天然氣，但政府也將居民用氣供應置於工業用氣之上以保障民生，所以短期內難以填補缺口。
據英媒引述車企高管消息，塔塔（Tata）和馬恆達（Mahindra）部分工廠已出現產能不足的情況。西部和北部的供應商也坦言，生產只能維持到三月。
印度車企能扛住供應鏈危機嗎？
作為汽車行業支柱的中小製造企業最為脆弱，因為它們更依賴天然氣，而且無法迅速轉向其他能源。鑄鐵供應商Kirloskar Ferrous本周表示，已經暫停西部工廠的部分生產「直至另行通知」，同時金屬生產商Hindalco也預告服務可能出現中斷。
這兩家企業均為馬恆達的核心供應商，其一旦停產，將直接威脅整車生產。
目前，馬魯蒂鈴木（Maruti Suzuki）、塔塔汽車（Tata Motors）以及馬恆達等印度主流車企未正式減產，仍正在與供應商協同應對，但車企所面臨的壓力顯而易見。標普全球行動公司（S&P Global Mobility）已下調印度輕型汽車產量預期，將今年增長率從7.4%降至6.3%，並稱：「根據衝突何時結束，我們可能需要進一步修改預測。 」
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