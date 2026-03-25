丹麥首相領導左翼聯盟未獲多數席位　將面臨數週組閣談判

丹麥3月24日（周二）舉行的議會選舉結果顯示，由現任首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）領導的社會民主黨雖獲得最多票數，但其與其他左翼政黨組成的「紅營」僅獲得84個席位，未能在179個席位的議會中獲得多數席位。而右翼政黨組成的「藍營」也僅獲得77席。這使得中間派溫和黨領袖、擁有14個席位的拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）成為焦點。



綜合外媒報道，丹麥現在將面臨數週的組閣談判，之後很可能會再次出現一個中間派聯合政府。

2026年3月24日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在丹麥奧爾堡出席國會選舉。（Reuters）

自2019年執政以來，48歲的弗雷澤里克森在競選中承諾，她堅定且經驗豐富的領導能力，將協助丹麥應對與美國總統特朗普（Donald Trump）之間複雜的關係，以及歐洲對俄烏戰爭的回應。

但周二的選舉顯示，弗雷澤里克森在國內左右兩派的支持率都有所下滑，而生活成本危機已成為選民最重視的議題。弗雷澤里克森的許多左翼支持者似乎對她過於強硬的移民政策感到不滿，而一些右翼人士則認為她在經濟問題上過於軟弱且不可信。