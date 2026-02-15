冬奧｜丹麥大戰美國 有觀眾舉格陵蘭旗聲援丹麥籲歐洲團結｜有片
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主張接管丹麥的自治領地格陵蘭，引發格陵蘭人反對。有觀眾在意大利米蘭召開的冬奧會比賽中，舉起格陵蘭旗幟聲援對陣美國的丹麥，表態反對特朗普主張，還強調自己歐洲人身份。
Alexander Kalniņš與妻子Vita是居住在德國的丹麥冰球隊粉絲，他們2月14日來到場館內觀看丹麥對陣美國的男子冰球初賽賽事，惟丹麥在領先美國後遭逆轉，以3:6的比數落敗。
兩人在接受美媒訪問時強調自己歐洲人身份，並反對特朗普接管格陵蘭主張，還說：「我們是歐洲人，我想作為歐洲人，我們必須團結在一起」，他們還補充應由格陵蘭人決定格陵蘭命運，而格陵蘭作為丹麥的一個自治領地，兩人支持格陵蘭與丹麥一起反對美國。
根據國際奧委會（IOC）的奧運憲章（Olympic Charter），奧委會只承認獨立主權國家，禁止任何政治、宗教或種族宣傳，以及非參加國的旗幟，以維持中立性。而格陵蘭作為丹麥的自治領地，在賽事內展示格陵蘭旗幟有可能涉嫌違規。
冬奧運動員精力過剩？ 選手村派安全套3日被搶光供貨無期｜有片冬奧｜烏克蘭選手因悼念同胞頭盔遭DQ 澤連斯基：勇氣比獎牌重要冬奧｜赴米蘭為國家隊打氣 44歲男子潛逃16年後落網加拿大冬奧女將為國爭光 驚覺欠交功課 寫信向教授求饒