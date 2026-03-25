德國總統直批特朗普外交　稱伊朗戰爭是「災難性錯誤」

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）周二（24日）譴責美國總統特朗普（Donald Trump）的外交政策，稱伊朗戰爭是「災難性錯誤」，違反了國際法，並指出特朗普第二任期破壞了跨大西洋關係。



施泰因邁爾在外交部演講中表示：「我們必須正視伊朗戰爭來解決這個問題，因為在我看來，這場戰爭違反了國際化」，並補充說，幾乎可以確定以美國將遭受攻擊為由來先發制人是站不住腳的。

2026年3月24日，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）譴責美國總統特朗普（Donald Trump）的外交政策，稱伊朗戰爭是「災難性錯誤」，違反了國際法。（Reuters）

施泰因邁爾稱這場戰爭「沒必要」，且是「政治上災難性的錯誤」，並直言：「正如我認為，與俄羅斯的關係無法回到2022年2月24日前（俄烏戰爭爆發），我同樣相信，跨大西洋關係也不會回到2025年1月20日前（特朗普就任第47任美國總統）」

據路透社分析，施泰因邁爾的職務主要是禮儀性的，可以更自由發言，所以立場要比德國總理默茨（Friedrich Merz）尖銳。

施泰因邁爾還指出德國必須從擺脫對俄羅斯的「過度依賴」的經驗中吸取教訓，並且用於對美關係中，尤其是在會轉化為實力的國防和科技領域。而近期五角大樓與AI企業Anthropic發生的爭執，對歐洲而言可能是警鐘，甚至是機會。