伊朗戰爭｜特朗普疑似「卸膊」　指國防部長先提議攻打伊朗｜有片

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第26日之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）似乎正為膠著的局勢而煩惱。特朗普在一個公開場合談到伊朗戰事，並指是國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）第一個提出「我們行動吧」(let's do it）。



特朗普在公開場合指國防部長第一個同意攻打伊朗：

據美媒The New Republic報道，特朗普似乎試圖將國防部長赫格塞思推到與論風口浪尖，指他發動了着場毫無成效的伊朗戰爭。

特朗普表示：「我給皮特（Pete，赫格塞思的名字）打了電話，給凱恩將軍（Dan Caine，參謀長聯席會議主席）打了電話，給我們很多優秀的人打了電話。我說，我們談談吧。我們在中東遇到了問題。有一個國家，過去47年來一直是恐怖主義的傳播者。而且他們離擁有核武器非常接近。」

特朗普其後指：「皮特，我想你是第一個站出來說話的人，你說，那就行動吧。因為你不能讓他們擁有核武。」

報道指，有自由派的媒體評論人Jon Favreau在網上調侃道：「赫格塞思下次要躲在車底下，發表他的下一篇戰情簡報。」（Hegseth about to give his next briefing from under the bus）

特朗普3月21日向伊朗發出威脅，要求對方解封霍爾木茲海峽，否則轟炸對方的發電廠。在限期屆滿前，特朗普又宣布推遲轟炸伊朗能源設施五天，同時聲稱他與伊朗政府即將達成協議。伊朗政府隨後否認曾以任何身分與他接觸，引發了特朗普操縱市場的傳言。