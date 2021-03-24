布林肯歐洲行｜美國務卿晤北約外長　尋求修復盟友關係

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-24 12:22

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月22日抵達比利時布魯塞爾，與北大西洋公約組織（NATO）成員國外長和歐盟官員會晤。訪問行程為期2天。有分析認為，他24日與歐洲領袖會面時會談及中國。

美國拜登政府正尋求修復跨大西洋關係。

美國務院稱，布林肯和其他成員國外長將在北約會議上討論該跨大西洋組織擬議的改革，以及對中國、俄羅斯、氣候變化、網絡和能源安全等問題的關切。

他23日與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會面後見記者，稱美國與北約盟友重建關係，是美國首要工作。他也表達美國總統拜登（Joe Biden）對盟友堅定不移的承諾。

布林肯呼籲成員國集體行動，以應對巨大挑戰如氣候變化及一些「專制國家」。

布林肯還將與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤，討論新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新冠疫情、經濟復甦和加強民主的努力等問題。

布林肯就美國自阿富汗撤軍的計劃發言，稱計劃仍在檢視中。他說自己在布魯塞爾要做的部分工作，就是與北約盟友商討此事。他稱無論美國決定如何，行動都是經諮詢其他有份參與軍事行動的成員國而定。他說美國與盟國共同進退。