美媒：白宮擬周末與伊朗在巴基斯坦會談　萬斯或出席

再有美國媒體報道，美伊代表或於本周末在巴基斯坦舉行會談，討論解決伊朗危機。此前伊朗國家媒體報道，伊朗已拒絕美方提出的15點停戰建議，並開出伊朗結束戰事的五項條件。



圖為2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）與日本首相高市早苗（不在圖中）會晤時，美國副總統萬斯（JD Vance）參與。（Reuters）

美國有線電視新聞網（CNN）於3月25日援引兩名特朗普政府官員稱，白宮正努力安排本周末在巴基斯坦舉行會談。不過，消息人士指具體時間並未確定。

另外，兩位消息人士稱，美國副總統萬斯（JD Vance）可能於本周末前往巴基斯坦參加與伊朗的會談。

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日表示，與伊朗的談判仍在繼續，進展良好。對於媒體指華府已向德黑蘭發送關於結束戰爭的15點計劃。萊維特表示，報道中一些內容並不完全準確，但她沒有提供具體細節。另外，她指萬斯一直有參與有關伊朗的討論。