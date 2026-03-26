王毅通話埃及土耳其外長　稱當務之急是積極勸和促談　推戰火平息

中國外長王毅3月25日（周三）應約分別同埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty），以及土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）通電話。



阿卜杜勒阿提介紹了對地區局勢發展的看法，表示埃方對當前局勢深感擔憂，尤其是能源電力設施如遇襲癱瘓，將導致整個地區陷入混亂。為推動局勢降溫，埃方正同各方溝通，積極推動談判。埃中是全面戰略夥伴，埃方願同中方保持密切協調，共同加強外交努力，防止地區和世界陷入動盪。

2026年3月25日，埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）在埃及開羅出席新聞發布會。（Reuters）

王毅表示，中國和埃及都是負責任大國，都反對未經聯合國安理會授權的軍事行動，反對襲擊平民和民用設施，不贊成波及海灣國家。中東局勢變化很快，美國和伊朗都在釋放談判信息，出現了一線和平的曙光。

王毅指，這場戰爭再打下去只會帶來更多傷亡和無謂損失，導致局勢進一步外溢。國際社會應積極推動衝突當事方開啟對話，只要談起來，和平就有希望。安理會的行動要有助於緩和局勢並推動對話，有助於防止戰火擴大，而不能給使用武力開通行證。中方支持埃及繼續發揮斡旋作用，推動恢復和談、停止戰爭，中方也願為此繼續作出建設性努力。

與土耳其外長通話

在與土耳其外長通話期間，王毅表示，中東戰事的是非曲直十分清楚，國際社會有必要對此秉持客觀公正立場。目前戰事正迅速外溢，蔓延至整個地區。當務之急是積極勸和促談，抓住和平機會，推動戰火平息。中方支持地區國家保持冷靜，從長遠和根本利益出發理性應對當前危局，堅持通過對話化解矛盾分歧，支持土方為推動恢復談判發揮建設性作用。

2026年1月15日，土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）在土耳其伊斯坦堡舉行的記者會上發表演講。（Reuters）

菲丹表示，對於當前中東局勢，土耳其同中國立場高度一致，都反對未經聯合國安理會授權發動軍事襲擊，反對戰事進一步外溢。中方一直致力於維護地區和世界和平，相信中方將繼續發揮重要作用。土方願同中方共同努力，推動停火止戰，讓世界重回和平發展的正軌。