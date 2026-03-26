白宮：若伊朗不接受已戰敗事實 特朗普將實施前所未有猛烈打擊
撰文：張涵語
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美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）3月25日（周三）在新聞發布會上表示，如果伊朗不接受已「軍事戰敗」事實，總統特朗普（Donald Trump）將加強對伊朗的打擊力度。萊維特亦稱美國正在「非常密切地」關注如何讓油輪通過霍爾木茲海峽，並稱副總統萬斯（JD Vance）在有關伊朗問題的討論中發揮核心作用。
路透社報道，萊維特稱，「總統特朗普從不虛張聲勢，他已做好施以重擊的準備。伊朗不應再次誤判形勢」。
她亦表示，「如果伊朗不接受當前的現實，不理解自己已在軍事上被擊敗，且未來仍將持續處於劣勢，總統特朗普將確保他們遭受比以往任何時候都更加沉重的打擊」。
當談及霍爾木茲海峽的問題，萊維特向媒體表示，「關於油輪通過海峽的問題，我們正在密切關注」，並再次強調，伊朗戰爭結束後油價會下降。
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