伊朗戰爭觸發能源危機亞洲多國擬重啟WFH　李在明籲縮淋浴時間

受伊朗戰爭與霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）近乎封鎖的影響，能源危機持續加劇。亞洲超過80%的原油依賴於霍爾木茲海峽運輸，霍爾木茲海峽正處於能源危機最前線。目前，多個亞洲國家正權衡重啟新冠疫情期間實施的居家辦公政策。

韓國總統李在明3月24日呼籲全國進行節能運動，以應對伊朗戰爭帶來的石油和天然氣供應風險，並表示公共機構將減少乘用車的使用。



路透社報道，韓國政府呼籲人們採取12項節能措施，例如縮短淋浴時間、白天為手機和電動車充電，以及僅在週末使用洗衣機和吸塵器。

韓國發起節能運動，能源環境部長官金星煥表示正在「積極考慮居家辦公的措施」；菲律賓進入能源緊缺狀態，部份政府部門縮短工作週；巴基斯坦關閉學校並推行更多居家辦公；斯里蘭卡設每周三為公共假日；越南貿易部呼籲企業鼓勵員工在家工作；泰國下令官員暫停旅行，並呼籲民眾節能、居家辦公；新加坡也同樣敦促企業和民眾節能。

2026年3月10日，越南河內，由於美國和以色列與伊朗的衝突導致供應中斷和價格飆升，越南貿易部呼籲當地企業鼓勵員工在家工作以節約能源，圖為大量民眾在加油站排隊購買汽油。（Reuters）

國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）表示歐洲曾在俄烏衝突后採用類似措施，有效度過能源短缺期。

此外，油價飆升還讓生活成本激增，多國出台相關救濟措施。日本補貼汽油價格，新西蘭向低收入家庭提供援助；澳洲嚴懲哄抬燃油價格行為；一些亞洲國家也釋放了儲備油和降低汽油和柴油的質量標準以增加供應。

路透社分析，目前與新冠疫情期間不同的是，各國央行未急於降息，反而考慮加息應對通脹。