特朗普戲稱：伊朗邀請我擔任最高精神領袖　但被我婉拒了｜有片

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第28日之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，由於與伊朗的談判進展良好，將押後向伊朗的發電站發動襲擊10日至4月6日。特朗普早前出席一個公開場合時表示，從來沒有哪個國家的領導人比伊朗領導人更不願意擔任這個職位。特朗普戲稱，伊朗曾邀請他出任最高精神領袖，但被他婉拒了。



特朗普戲稱伊朗曾邀請他出任最高精神領袖：

特朗普3月25日（周三）出席一個國和黨的籌款活動時表示：「順便說一句，他們（伊朗）正在談判，他們非常想達成協議，但他們不敢說出來，因為他們覺得會被自己的人民殺掉。他們也害怕會被我們殺掉！」

特朗普強調：「從來沒有哪個國家的領導人比伊朗更不想當最高領袖。我們聽得很清楚。他們說，我不想當。我們想讓你當下一個最高精神領袖。」

特朗普笑稱：「不，謝謝。我不想當。」

此前，伊朗方面已明確表示並沒有與美國進行談判。

特朗普在過去數日一再聲稱，伊朗政府與美國之間一直在進行秘密談判，伊朗極度希望「達成協議」。但伊朗斷然否認了他的說法。德黑蘭方面稱他的說法「誇大其詞且不合理」，並澄清他們不會與美國進行任何談判。

伊朗前最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日被美國與以色列的空襲炸死，3月8日，伊朗專家會議正式推舉哈梅內伊的次子，穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei） 為新任最高精神領袖，惟他暫時仍未公開露面。