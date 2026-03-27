特朗普軟硬兩手威逼　伊朗面臨巨大考驗

美國總統特朗普在其社交媒體發文，宣告他將在5月14日到15日到中國訪問。這個日期背後其實藏着一張相當清晰的伊朗戰事時間表：特朗普認為，他可以在接下來的一個多月內「擺平」伊朗。

為如期達到這個目標，特朗普現在一方面往中東調兵遣將，配合大規模轟炸，繼續對伊朗極限施壓。白宮發言人威脅說，伊朗如果不同意協議，將會面臨地獄之火。另一方面，拋出談判誘餌，答應了伊朗的一些談判要求。比如撤換美方談判代表，把伊朗議長和外交部長從清除名單中摘除等，為雙方在巴基斯坦談判創造條件。

伊朗不是看透特朗普的圖謀。伊朗官方人士在公開回應時強調：伊朗清楚認識到，美國關於談判的表態不過是第三次欺騙計劃的一部分。美國以談判為名，實則別有圖謀：一是通過展現尋求和平、渴望結束戰爭的姿態來矇蔽世界；二是維持全球低油價；三是為通過地面入侵，在伊朗南部發動新的侵略行動爭取時間。

這位官方人士還表示，如果說在去年12日戰爭爆發前，伊朗還對談判結果及美國履行承諾抱有疑慮，那麼在12日戰爭之後，伊朗已對美國是否真心願意談判徹底喪失信心；無論是12日戰爭還是當下的美以伊衝突，美國都在談判期間挑起戰事；此次，他們又以談判為幌子，企圖為新的罪行鋪路。

但是，在美國的強大軍事壓力和談判誘惑面前，伊朗明知談判「有毒」，也不得不答應和美國談判。

美國總統特朗普在Truth Social上發文稱伊朗談判代表非常不同且奇怪，敦促對方「最好盡快認真起來，以免為時已晚」。（Truth Social@realDonaldTrump）

接下來這一個多月時間，對伊朗是個極致考驗。

繼續打，就得付出更多犧牲，得承受戰爭長期化可能帶來的一切成本與風險，包括軍事領導層與最高精神領袖可能在戰爭中被追蹤到斬首的風險。穆傑塔巴有沒有這個血性？敢不敢和美國對賭到底？如果美國打地面戰登陸戰，搶佔哈爾克島和霍爾木茲海峽，伊軍能否組織有效還擊？

打地面戰對美國是個巨大考驗。若美軍出現大量傷亡，或久攻不下，會讓美國臉面喪盡。若長期佔有，又不得不面臨伊軍頻繁襲擾，可能陷入持久戰消耗戰。但是對伊朗，得冒着失去哈爾克島與霍爾木茲海峽的風險，得天天防着被美軍斬首、轟炸。挑戰同樣巨大，甚至更大。伊朗必須拷問自己，能不能像烏克蘭硬拼俄羅斯那樣，和美國也硬拼五年？

談，問題在於，戰場上打不下來的東西，談判桌上能談下來嗎？

特朗普的15條協議條款刀刀見血。他所以願意冒着被質疑的風險幫以色列打這場代理人戰爭，目的是要拿下伊朗的石油資源並控制霍爾木茲海峽。這在特朗普勒令以色列不得破壞伊朗境內的石油設施時就已經圖窮匕見。所謂伊朗核問題純屬藉口，和當初說薩達姆擁有「大規模殺傷性武器」以及馬杜羅「支持販毒戕害美國」差不多。

所以，談的話，伊朗能同意實質上由美國控制其境內石油資源和霍爾木茲海峽的要求嗎？捨得出讓這個核心利益嗎？

從目前的情況看，伊朗是做好了繼續打和談的兩手準備，美國也是如此。雙方都在漫天要價。但是相對而言，伊朗的條款底氣明顯不足。而特朗普則是一幅吃定了的樣子，一邊借談判推延時間加緊調兵，打算以戰逼談，一邊擺出談判桌招手誘惑。不管選那條路，對伊朗來說都不容易，都是巨大挑戰。