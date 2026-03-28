與伊朗政府關聯黑客入侵FBI局長電郵　公開其私人照片及文件

與伊朗政府有關聯的黑客組織3月27日（周五）聲稱，他們已入侵美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）的電郵，並將其私人照片與其他文件發布到網上。一位知情人士證實部分照片的真實性。



綜合外媒報道，黑客組織「漢達拉駭客小組」（Handala Hack Team）公布了一系列帕特爾在擔任FBI局長之前的照片，並稱這些照片是從他的個人郵箱帳戶中竊取獲得。一名司法部官員證實帕特爾的電郵遭入侵，並表示網上公布的內容看起來屬實。

據悉，遭竊的電子郵件似乎涵蓋2011年至2022年間的內容，其中包含帕特爾與各類聯絡人之間的個人、商務及旅行往來信件。

圖為2025年11月12日，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在白宮出席記者會。 （Reuters）

「漢達拉」自稱是一個親巴勒斯坦的民間黑客組織，但西方研究人員認為，它其實是伊朗政府網絡情報單位所使用的多個身分之一。漢達拉近日亦聲稱，已於3月11日入侵位於密歇根州的醫療設備與服務供應商Stryker，並表示已刪除該公司大量資料。