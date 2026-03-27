伊朗｜韓國爆垃圾袋搶購潮　憂慮原材料短缺　銷量急升貨架被清空

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第28日之際，高度依賴中東石油的韓國爆發垃圾袋「搶購潮」，民眾憂慮用於製造塑膠製品的關鍵原料石腦油（Naphtha）可能出現短缺，垃圾袋的銷量在短時間內增長兩倍，廚餘垃圾袋的銷量也翻了一倍。



伊朗封鎖霍爾木茲海峽觸發亞洲能源危機：

韓國時報（Korea Times）3月26日報道，便利連鎖店CU 25日發布的數據顯示，從22日到24日，廚餘垃圾袋的銷量比一周前增長153.3%，同期垃圾袋的銷量更是飆升216.4%。

韓國總統李在明3月24日宣布12項節能措施：

GS25也報告銷量有所成長，廚餘垃圾袋的銷量增加182.7%，垃圾袋的銷量上升234.5%。 7-11和Emart24兩件便利商店的合計銷量分別增長169%和177%。

報道指，3月中旬開始出現塑膠製品囤積的跡象。同時，石化產業日益擔憂霍爾木茲海峽封鎖造成的供應中斷會影響石油供應，進而影響石腦油的供應。

3月較早時候，大多數便利店對廚餘垃圾袋和普通垃圾袋的需求基本保持不變，但從3月15日起，銷量開始以雙位數的速度成長。在CU便利商店，3月15日至21日期間，廚餘垃圾袋的銷量比前一周上升13.8%，而普通垃圾袋的銷量增長21.3%。

據報道，恐慌性搶購幾乎將商店裏最常用的10公升和20公升垃圾袋庫存清空。有些商店據說只剩下75公升或更大的垃圾袋，而有些商店則開始限購或減少每捆垃圾袋的數量。

針對民眾對垃圾袋短缺日益加劇的擔憂，氣候、能源和環境部25日表示，垃圾袋供應沒有問題，因為政府在全國各地儲備超過三個月的垃圾袋庫存。

2026年3月27日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第28日之際，高度依賴中東石油的韓國爆發垃圾袋「搶購潮」，民眾擔心用於製造塑膠製品的關鍵原料石腦油（Naphtha）可能出現短缺，垃圾袋的銷量增長了兩倍，廚餘垃圾袋的銷量也翻了一倍。（網絡圖片）

報道指，這位官員表示，政府實施垃圾袋限購是一項先發製人的措施，旨在防止因擔憂中東衝突而引發的恐慌性搶購，並補充說，該措施與供應問題無關。