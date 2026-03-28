魯比奧：美預計伊朗戰爭幾週內結束　無需派地面部隊亦可實現目標

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）3月27日（周五）結束G7外長會晤後，於法國巴黎勒布爾歇機場接受媒體採訪時表示，伊朗戰爭不會是一場曠日持久的衝突，美國預計這場軍事行動將在幾週內結束。魯比奧亦稱美方無需派遣任何地面部隊也能實現其目標，且美國「非常有信心」能很快實現這些目標。



綜合外媒報道，魯比奧接受採訪時稱，「我們預計伊朗行動將在適當的時候結束，我們說的是幾週，而不是幾個月。我們與伊朗方面進行了訊息交換，並收到其釋出願意就某些事項進行談判的訊號」。

他還為近期的增兵行動辯稱，「至於增兵的原因，首先，總統必須做好應對多種突發情況的準。我們將始終做好準備，為總統提供最大的選擇餘地和調整應對方案的機會，以防出現新的突發情況。」

2026年3月27日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在G7外長會議結束後，於法國巴黎勒布爾歇機場（Le Bourget）出發前接受媒體採訪。（Reuters）

魯比奧亦透露伊朗可能會決定在霍爾木茲海峽設立收費系統，但他稱此舉「令人無法接受」，並表示全世界都應該對此「感到憤怒」，認為受這條重要航道收費系統影響最大的國家「應該採取行動」。

魯比奧還在G7會議上與其他國家討論到古巴問題。他指古巴的經濟需要改革，而除非政體改變，否則經濟不會有所改變。他還補充說，古巴並未被海上封鎖，停電的原因是設備老舊且缺乏維護。