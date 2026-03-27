特朗普稱5月14日訪華　學者分析：中東戰事升級習特會恐再生變數

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，自己將於5月14日至15日訪問中國，為因伊朗軍事行動推遲的美中元首會晤設定新日期。北京未予確認，只說雙方就特朗普訪華保持溝通。

受訪學者指出，美國有意在短期內結束伊朗戰爭，但若戰事升級，特朗普與中國國家主席習近平的會晤日期可能會再生變數。



2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

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白宮此前單方面向媒體透露，特朗普將在3月31日至4月2日訪問中國。但特朗普3月16日在白宮告訴媒體，他已要求中國把美中元首會晤推遲約一個月，讓他集中精力處理對伊戰爭。

當地時間3月25日，特朗普在社交媒體發文說，美中元首會晤已重新安排於5月14日至15日在北京舉行，並稱習近平將於今年較遲時候回訪華盛頓。

他在貼文中寫道：

我們的代表正在為這些具歷史意義的訪問做最後準備。我非常期待與習主席共度時光，我相信這將是一場具里程碑意義的盛事。

白宮發言人迴避中東戰爭結束問題

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）同日在新聞發布會確認特朗普訪華最新日期。對於這是否意味着伊朗的戰爭預計會於5月中結束，萊維特說：「我們一直估計（對伊朗的軍事行動）大約需四到六周，你們可以自己算算。」

2026年3月25日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在白宮舉行的記者會上發表演講。（Reuters）

美國與以色列於2月28日對伊朗發動襲擊，戰事至今已持續近四周。華盛頓近日宣稱美伊正在談判，但德黑蘭否認，局勢未見明朗。

問及結束中東戰爭是不是美中元首會晤的前提條件時，萊維特沒有正面回應，只說雙方有就改期進行討論。她說：

習主席理解，在當前作戰行動期間，總統留在國內非常重要。他顯然也理解並接受了推遲會晤的請求，因此我們才改期。

中國外交部發言人林劍26日在例行記者會上回應記者提問時，沒有確認特朗普訪華的具體日期，僅稱中美雙方就此事「保持着溝通」。

中國清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊接受《聯合早報》採訪時說，特朗普政府近期釋放中東戰事可控的信號，美伊衝突在5月中旬前明顯降級或實現停火的可能性高，這有利於特朗普推進外訪。

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不過，孫成昊強調，若美國向伊朗派遣地面部隊，衝突進一步升級，習特會的日期恐怕不會是「板上釘釘」。

香港《南華早報》引述全球諮詢公司博然智（Brunswick）高級顧問帕迪利亞（Christopher Padilla）稱，特朗普最新聲明最引人矚目的一點在於「假定對伊戰爭將在5月中旬結束」。

帕迪利亞曾在小布殊（George W. Bush）執政期間擔任美國商務部主管國際貿易的副部長。他直言：「如果衝突持續至那時，尤其是如果美軍地面部隊在伊朗作戰，很難想象美中元首峰會能舉行。」

學者：習特會前預料難獲美方就301調查明確回應

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江認為，美國有意在短期內結束伊朗戰爭，而北京也不願讓中東局勢干擾中美關係。他因此研判，即便中東戰事未在5月中旬完全結束，特朗普仍可能如期訪華。一方面特朗普的個人政治意願強烈，另一方面若再度調整行程，可能影響中美高層後續互動。

2026年3月9日，美國佛羅裏達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）

中美今年3月中旬在巴黎舉行第六輪經貿談判為來臨的習特會鋪路，但有分析指，雙方就美國引用《1974年貿易法》第301條文、對華髮起不合理或不公正貿易做法調查明顯存有分歧。

李明江受訪時指出，中國希望在特朗普訪華前，再展開新一輪談判，以就「301調查」獲得美方明確回應，但從目前情況看來，美國「不希望在這個問題上給中國有一個明確的交代」。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】