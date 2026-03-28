馬斯克罕見參與國家元首通話　與特朗普莫迪共商霍爾木茲海峽危機

撰文：陳楚遙
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《紐約時報》引述兩位美國官員證實，世界首富馬斯克（Elon Musk）周二（3月24日）參與了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與印度總理莫迪（Narendra Modi）的電話會議，討論伊朗戰爭下霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的緊張局勢。私人公民介入國家元首間的通話極為罕見，此舉顯示馬斯克與特朗普的關係在2025年決裂後已明顯回溫。

《紐約時報》指出，目前並不清楚馬斯克為何參與通話或其是否發言。此次對話聚焦中東危機升級，尤其是伊朗軍方封鎖霍爾木茲海峽。莫迪在社交媒體上表示，確保該海峽保持開放對全球至關重要，雙方同意就和平穩定保持聯繫。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）僅稱此為一場富有成效的對話，拒絕評論馬斯克參與一事。

圖為2025年2月13日，富豪馬斯克（Elon Musk）帶同3名孩子與到訪美國的印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。（@narendramodi via X/via REUTERS）

馬斯克曾以「特別政府員工」身份率領政府效率部（DOGE）大幅削減聯邦開支，但2025年夏天因與特朗普高層幕僚關係緊張而離開政府。近期雙方關係緩和，馬斯克年初更在社交平台分享與特朗普及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）共進晚餐的相片。

此外，馬斯克長期尋求在印度擴大商業版圖，包括特斯拉（Tesla）與星鏈（Starlink）在當地的佈局，而其太空公司SpaceX正考慮首次公開募股。此時參與元首通話，時間點引發諸多猜測。

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