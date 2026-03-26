近百艘船已過霍爾木茲海峽　究竟有哪些船隻能夠通過？| 新聞背後

自2026年2月底美伊戰爭爆發以來，全球能源運輸的咽喉要道霍爾木茲海峽陷入一種「選擇性癱瘓」狀態。這條以往日均通行138艘船、承載全球兩成石油供應的繁忙水道，如今流量暴跌約95%，本月平均每日僅5至6艘船冒險通過。儘管伊朗軍隊不時襲擊該地區的船隻，但自3月初以來，仍有近100艘船隻通過霍爾木茲海峽。



哪些國家的船隻能夠安全通過？

據BBC Verify分析航運數據顯示，在近期通行的船舶中，約三分之一與伊朗有直接關聯，其中包括14艘懸掛伊朗國旗或因涉嫌德黑蘭石油貿易而受制裁的船隻。另有九艘船的船東是與中國有關的公司，還有六艘船的目的地是印度。

分析還顯示，一些與伊朗無關的船隻停靠在該國港口，其中包括希臘公司擁有的船隻。

自衝突開始後，已證實至少有20艘商船在伊朗海岸附近遇襲。這些船隻遭攻擊的方式十分多元，包括無人機、導彈、快艇，並疑似佈設水雷。這種混合式的威脅，讓傳統掃雷作業變得極其危險，也使船東和保險公司望而卻步。

2026年3月11日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入12日之際，伊朗據報正在霍爾木茲（Strait of Hormuz）布設魚雷，美軍其後宣布擊沉16艘布雷艦。1988年，在兩伊戰爭期間，伊朗的魚雷就曾嚴重損毀美軍的羅伯茨號護航驅逐艦（USS Samuel Roberts），其維修成本高達9600萬美元（約7.5億港元）。（網絡圖片）

這些船隻如何在封鎖下穿越海峽？

一些成功穿越海峽的船隻似乎走了較平常更長的路線。其中一艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪的追蹤數據顯示，該油輪在 3 月 15 日通過海峽時，航行路線靠近伊朗海岸，而不是更常用的從海峽中部穿過的路線。而一些船隻會主動關閉自動識別系統（AIS）以避免被偵測。

2026年3月11日，懸掛泰國國旗的貨船「瑪尤麗‧納麗號」在霍爾木茲海峽被黑煙吞沒。（Reuters）

美國智庫認爲，這艘船很可能是「在回應伊朗的某些指令」。而其航線可能表明附近有水雷，或者伊朗官員試圖讓這艘船更容易被識別。該智庫認為，「他們可能與伊朗當局達成了某種協議，只要他們待在規定的航道上，就是安全的。」

伊朗通過要求船隻貼近其領海航行，實質上將這些船舶置於其海事管轄規則之下，形成對航運的「可控管理」。專家分析，部分船隻得以通行，可能是與伊朗當局達成了「沿規定航線航行即可安全」的私下協議。