金正恩視察固體燃料發動機點火試驗等　分析：檢驗現代戰三駕馬車

據朝中社3月29日報道，朝鮮領導人金正恩參觀新型固體燃料發動機地面點火試驗，並視察新型主戰坦克測試與特種作戰部隊訓練，顯示平壤正加速推進國防現代化。



朝中社指出，金正恩參觀使用碳纖維複合材料的大功率固體燃料發動機地上點火試驗。該新型固體燃料發動機最大推力達2500kN（千牛頓）。分析認為，該發動機或被搭載於朝鮮正在研發的「火星-20」型洲際彈道導彈，此次試驗亦是朝鮮新五年國防發展計劃的一環。

據朝中社2026年3月29日發布圖片，朝鮮領導人金正恩（不在圖中）參觀新型固體燃料發動機地面點火試驗。（KCNA via REUTERS）

金正恩亦視察國防科學院裝甲武器研究所進行的新型主戰坦克防護系統測試，並表示該系統幾乎能攔截所有現有反坦克武器；並觀摩特殊作戰訓練部隊演練，強調和平時期需密集備戰，同時說明重組國家特種作戰部隊計劃。

據朝中社2026年3月29日發布圖片，朝鮮領導人金正恩視察特種作戰訓練基地。（KCNA via REUTERS）

韓聯社引述分析指出，金正恩此次綜合檢驗現代戰三駕馬車——固體燃料發動機、新型主戰坦克防護系統和特種部隊訓練，彰顯朝鮮戰爭實力進一步提高。