白羅斯總統盧卡申科首次訪問朝鮮　雙方將簽署友好合作條約

朝中社報道，應朝鮮領袖金正恩邀請，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）3月25日對朝鮮進行正式訪問，這是白羅斯領導人首次訪問朝鮮。



盧卡申科周三乘專機抵達平壤，白羅斯副總理舒萊科（Yuri Shuleiko）和外交部、衛生部、教育部、工業部部長陪同訪朝。朝鮮內閣第一副總理金德訓和外務省副相金正奎到機場迎接。

金正恩之後在平壤金日成廣場為盧卡申科舉行隆重歡迎儀式，並向其介紹勞動黨和政府主要幹部，包括最高人民會議常任委員會委員長趙甬元、勞動黨中央委員會書記金才龍、李日煥、金成男、外務相崔善姬等人。

2026年3月25日，朝鮮領袖金正恩歡迎白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）到訪。（Reuters）

金正恩和盧卡申科登台後，朝軍鳴放禮炮21響，並奏響兩國國歌。在金正恩的陪同下，盧卡申科檢閱了朝鮮人民軍儀仗隊。

報道稱，盧卡申科在前往平壤錦繡山陵墓悼念朝鮮前領導人時，除了獻上自己名字的花籃外，還獻上了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）送來的花束。

據白羅斯媒體報道，盧卡申科訪朝期間將舉行兩國領導人會談。白羅斯外交部長雷任科夫（Maxim Ryzhenkov）此前披露，雙方將簽署友好合作條約。