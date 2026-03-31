日本兩陸上自衛隊基地投入使用遠程導彈　突破「專守防衛」方針

日本防衛省周二（3月31日）表示，具備反擊能力的遠程導彈已在兩個陸上自衛隊基地投入使用。此舉標誌日本放棄其和平憲法所規定的「專守防衛」政策，方針出現重大轉變。



共同社報道，遠程導彈部署地點為位於西南部熊本縣的健軍駐屯地（Camp Kengun）及中部靜岡縣的富士駐屯地（Camp Fuji）。健軍駐屯地配備12式陸基反艦導彈增程改良型，射程約1000公里，可從九州地區抵達部份大陸海岸線；富士駐屯地則配備用於防衛偏遠島嶼的超高速滑翔彈。目前部署型號續航力為幾百公里，防衛省正努力將其升級至約2000公里。

圖為日本防衛省防衛裝備廳公開的12式地對艦導彈改良型的試射圖。（網上圖片）

2022年時任首相岸田文雄領導的政府在三份修訂後的安全文件中，正式明確規定擁有反擊能力。防衛省計劃繼續部署遠程導彈，以增強各部隊打擊能力。

上周五（3月27日），日本海上自衛隊裝備神盾（又譯宙斯盾）系統的「鳥海」號驅逐艦已具備發射美國製造的「戰斧」巡航導彈能力。

此外，駐紮於東京附近神奈川縣橫須賀市的「照月」號驅逐艦、茨城縣百里空軍基地的航空自衛隊F-2戰鬥機，亦計劃裝備12式導彈；而用於搭載在F-35A隱形戰鬥機上的遠程聯合攻擊導彈，亦已開始交付。