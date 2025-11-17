日本擬將自衛隊朝正常化軍隊邁進　研議修改軍階與國際接軌

日本執政自民黨與維新會11月13日於國會啟動修改憲法第九條討論。日本憲法第九條被稱為「和平憲法」，內容包括放棄戰爭、不維持武力、不承認交戰權。朝日新聞引消息人士報道，日本政府計劃修改自衛隊職銜的名稱，向帶有軍國主義色彩的舊日軍體系靠攏，將現時相當於上校的「1佐」，改回「大佐」，相當於上尉的「1尉」，則改回「大尉」等。



報道指，這項改革是高市早苗的自民黨，與支持高市當選首相的日本維新會，在10月簽署聯合執政協議的內容之一。協議中的內容還包括，改革自衛隊階級與軍種稱呼將在「2026年度執行」，也就是預計明年4月開始的新一財政年度內修法執行。

日本政府以日本安全形勢日益惡化為由，提出應改變之前不必要地迴避軍事術語的習慣，明確自衛隊作為國防組織的地位，與國外軍隊標準對齊，來提升認同感及士氣。

內媒分析指，日本正系統性地突破憲法，構建反擊能力，重新走向海外，各方應對此提高警惕。

中方對日方近期的軍事安全動向，感到嚴重關切。外交部發言人林劍說：「日方的這一系列舉動，不得不令亞洲鄰國和國際社會產生強烈質疑和擔憂。日方是否真的已同軍國主義劃清界線？日本政府是否真心堅持『專守防衛』和『無核三原則』？日方是否還會恪守和平發展承諾？」

中方敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平發展道路，停止為自身擴張軍力尋找藉口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。