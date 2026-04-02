伊朗媒體嘲特朗普「先射箭後畫靶」：自稱勝利　實則慘敗

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）4月2日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就伊朗戰爭發表全國講話，宣稱已實現摧毀伊朗核能力及國防力量等目標，但該媒體批評特朗普實際上是「輸得很慘」，「先射箭後畫靶」，以重畫戰爭目標來宣稱勝利。



Tasnim報道指出，特朗普在講話中改變立場，稱改變伊朗政治體制「從來不是戰爭目標之一」，卻又稱相關更變「已經發生」。而更重要的是特朗普的講話，美國對重開霍爾木茲海峽「沒有義務」，等同承認美軍根本無力干預，因此把這事項從戰爭目標中移除，拒絕承認這項「重大失敗」。

伊朗方面又提出疑問反擊：若伊朗海軍已被摧毀，海峽「難道被火星人控制」？；若導彈能力已毀，近期對以色列發動猛烈攻擊的人「來自水星」？

2026年4月1日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）就伊朗戰爭發表全國講話後，作出舉起雙手的動作。（Reuters）

塔斯尼姆社指出，特朗普試圖為戰爭正名、安撫國內輿論，但市場與公眾反應負面，無人認為他真正成功。市場已徹底看穿「特朗普套路」並作出負面回應。

報道續指，除了白宮成員不得不配合外，沒有人認為特朗普取得勝利。特朗普在實現演說目標上的失敗，正如他在軍事目標上的失敗一樣。伊朗方面表示，特朗普講話等於公開承認未能實現對伊朗戰爭主要目標，並為未來數週內宣布一場虛構勝利鋪路。