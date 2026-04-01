特朗普本港時間周四早上9時就伊朗戰事發表全國講話

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）3月31日在社交平台X上表示，美國總統特朗普（Donald Trump）將於本港時間明早9時就伊朗戰事發表全國講話。



特朗普周二表示：「我認為戰事會在兩至三周內完結，我們將會離開，我們正與伊朗談判。我們已在伊朗實現政權更迭，政權更迭並非我的目標，我的目標只有一個，就是伊朗沒有核武器這個目標已經達成。」他還聲稱，美伊有機會在這段時間內達成協議。

國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日向霍士新聞表示，華盛頓方面已看到伊朗戰爭的「終點線」（finish line），這場戰爭目前已持續五週。他說：「我們能看到終點線。它不是今天，也不是明天，但它終將到來。」

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）稱，只要伊朗獲保證不再受到侵略，伊朗願意結束戰事。(Reuters)

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）則再否認伊朗正與美國談判。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）稱，只要伊朗獲保證不再受到侵略，伊朗願意結束戰事。

與此同時，伊朗革命衛隊表示，將美國18間在中東地區的科技公司列為合法打擊目標，當中包括英偉達、Meta、微軟和蘋果等。