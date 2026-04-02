特朗普稱戰事即將結束　紐時：五大目標僅實現一個

當地時間4月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表全國講話，稱美國正以極快速度完成軍事目標，已非常接近結束戰爭。《紐約時報》根據2月28日特朗普在8分鐘影片中闡述的戰爭五大目標，認為目前僅做到重創伊朗海軍。



紐約時報根據特朗普設下的五大目標對照目前戰況展開報道，具體狀況如下：

目標一：摧毀伊朗導彈及導彈工業

美以軍隊在空襲中摧毀大量伊朗導彈、反射裝置及生產工廠，但伊朗仍有大量導彈完好無損，且正在繼續發射導彈並使用攻擊型無人機。

目標二：徹底摧毀伊朗海軍

3月初，美潛艇擊沉伊朗導彈護衛艦「IRIS Dena」號，致至少80人喪生，伊朗海軍遭受眾創，但未被徹底摧毀。

一艘美國潛艇於周三（3月4日）在斯里蘭卡南部海岸擊沉了一艘伊朗軍艦。 -斯里蘭卡外交部長赫拉特確認這艘伊朗軍艦為「IRIS Dena」號。 （Reuters）

目標三：遏制中東恐怖勢力民兵組織

伊朗資助的區域民兵（如伊拉克民兵、黎巴嫩真主黨等）仍然活躍。在戰爭期間，伊拉克境內民兵組織向美國駐伊拉克外交機構發射火箭彈；以色列雖多次打擊真主黨並入侵黎巴嫩，但並未將其消滅。

目標四：阻止伊朗獲得核武器

美國情報機構在開戰前評估伊朗尚未決定真正造核彈，但擁有大量高濃縮鈾，能用於製造成核武器。美空襲雖重創伊朗三處核設施，但美方相信設施的地下隧道中仍留存高濃縮鈾，而派遣地面部隊繳獲這批材料風險極大。

目標五：推動伊朗政權更迭

美以雖然炸死伊朗前最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），但並未如美以所預期的那樣引發大規模示威、推翻政權；新上任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為強硬派，伊朗政府仍是神權統治和反美的並持續抵抗戰爭。