伊朗戰爭｜被特朗普嘲笑「老婆對他不好」　馬克龍斥不合時宜

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪問韓國期間，嚴厲批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在伊朗戰爭和北約問題上言論前後矛盾、雜亂無章；針對特朗普嘲諷其婚姻的言論，馬克龍表示此類言論「既不優雅也不合時宜」。



馬克龍直言：「如果你想認真對待，就不會每天都說與前一天截然相反的話。或許你也不應該每天都說話。」他指責特朗普屢次質疑美國留在北約的承諾，侵蝕聯盟賴以存在的信任，掏空北約的實質。

此前，特朗普就伊朗戰爭和北約發表諸多矛盾言論，既稱戰爭已基本勝利、無需盟友支持，又要求盟友參與軍事行動，威脅可能退出北約，還稱成員國是「懦夫」，不斷加劇跨大西洋關係緊張。

2026年4月2日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和夫人布麗吉特（Brigitte Macron）訪問了位於韓國首爾的韓國戰爭紀念館。（Getty）

特朗普曾在4月1日於一次私人午餐中嘲笑馬克龍的妻子布麗吉特（Brigitte Macron）「對他極其不好」，相關言論在法國引起憤怒。馬克龍明確表示對言論不滿，稱此類言論既不優雅也不合時宜，不值得回應。

馬克龍還指出，美國和以色列對伊朗的軍事打擊無法根本解決核問題，強調需通過外交和技術談判化解分歧，同時認為軍事手段打通霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）不切實際。