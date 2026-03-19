馬克龍宣布建造全歐最大新航母「自由法國」 預計2038年服役
撰文：韓學敏
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月18日宣布，該國下一代核動力航空母艦將命名為「自由法國」（France Libre）。這艘預計於2038年服役的新旗艦，將取代現役戴高樂號（Charles de Gaulle），成為歐洲有史以來建造的最大戰艦。
新航母造價估計約100億歐元（約900億港元），排水量近8萬噸，艦長約310米，可搭載2,000名船員、30架戰機及作戰無人機，規模遠超現役4.2萬噸的戴高樂號。馬克龍在西部城鎮昂德雷（Indret）的造船廠公布名稱，該處將負責建造艦上的兩座核反應堆。艦體建造預計2031年於聖納澤爾（Saint-Nazaire）展開。
馬克龍近期多次強調法國的海上雄心。他上週表示，巴黎與盟友正在籌組任務以協助重新開通霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），但排除在敵對行動緩和前採取任何行動。法國海軍參謀長沃儒爾（Nicolas Vaujour）上將指出，未來航空母艦「將不僅僅是一艘航母」。
法國是全球僅有的兩個操作核動力航母的國家之一。新航母的建造旨在強化法國作為主要海洋強國的地位，應對當前國際安全挑戰。「戴高樂」號航母自2001年服役，目前是法國海軍最大的艦艇。
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