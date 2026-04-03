美媒：美情報評估伊朗仍保持強大軍事打擊能力 與特朗普表態相悖
撰文：林嘉敏
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美國和以色列連續五週打擊伊朗軍事目標，累計超1.23萬個目標遭轟炸，美媒4月2日引述美國情報部門評估認為，伊朗仍擁有強大的導彈發射能力，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的公開發言相矛盾。
報道引述消息人士披露，伊朗武器庫仍有50%導彈發射器和數千架自殺式攻擊無人機，大部分沿岸防衛巡航導彈（CDCM）仍然完好無損，這將是伊朗持續威脅霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的關鍵軍事能力。
以色列軍方官員對伊朗現役導彈發射器估計為20%至25%，比美國情報部門低。據美媒引用知情人士消息，以色列未把被掩埋或藏匿與洞穴和隧道中的發射器計算在內。
報道稱，之所以伊朗的導彈發射裝置沒有遭到削弱，主要是因為其能將發射裝置藏在地下，且伊朗數十年來一直為此類衝突做準備，使得伊朗的導彈發射裝置極難被鎖定。
特朗普日前就伊朗戰爭發表全國講話，稱伊朗「發射導彈和無人機發射能力大幅削弱、武器和火箭發射器所剩無幾」，五角大樓官員也宣稱伊朗海軍幾近覆滅、軍事目標達成超前。
但知情人士指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）仍有半數作戰能力，特朗普稱兩到三週內結束戰爭是不切實際，而且華府私下曾承認戰爭結束前無法承諾重開霍爾木茲海峽。