美媒：美情報評估伊朗仍保持強大軍事打擊能力　與特朗普表態相悖

美國和以色列連續五週打擊伊朗軍事目標，累計超1.23萬個目標遭轟炸，美媒4月2日引述美國情報部門評估認為，伊朗仍擁有強大的導彈發射能力，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的公開發言相矛盾。



報道引述消息人士披露，伊朗武器庫仍有50%導彈發射器和數千架自殺式攻擊無人機，大部分沿岸防衛巡航導彈（CDCM）仍然完好無損，這將是伊朗持續威脅霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的關鍵軍事能力。

以色列軍方官員對伊朗現役導彈發射器估計為20%至25%，比美國情報部門低。據美媒引用知情人士消息，以色列未把被掩埋或藏匿與洞穴和隧道中的發射器計算在內。

圖為2026年3月9日一段片段截圖，畫面顯示一枚飛彈接近美國中央司令部所稱的被美軍擊中的伊朗導彈發射裝置，該裝置位於一個未知地點。（Reuters）

報道稱，之所以伊朗的導彈發射裝置沒有遭到削弱，主要是因為其能將發射裝置藏在地下，且伊朗數十年來一直為此類衝突做準備，使得伊朗的導彈發射裝置極難被鎖定。

特朗普日前就伊朗戰爭發表全國講話，稱伊朗「發射導彈和無人機發射能力大幅削弱、武器和火箭發射器所剩無幾」，五角大樓官員也宣稱伊朗海軍幾近覆滅、軍事目標達成超前。

但知情人士指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）仍有半數作戰能力，特朗普稱兩到三週內結束戰爭是不切實際，而且華府私下曾承認戰爭結束前無法承諾重開霍爾木茲海峽。