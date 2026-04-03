美國防長准軍人攜私人武器進基地　稱基地不應成「無槍區」

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）4月2日宣布，將允許軍人攜帶私人槍械進入軍事基地，稱此舉是為保障個人安全，並引用憲法第二修正案（Second Amendment）及近期基地槍擊事件作為依據。



赫格塞思在社交媒體X發布影片表示，他正簽署備忘錄，指示基地指揮官應以「對個人安全至關重要」為前提，審理軍人攜帶私人武器的申請，若拒絕則須提出書面理由。他批評現行政策使全美基地成為「無槍區」，僅有訓練中的軍人或憲兵能配槍，剝奪軍人用於自衛的權利。

2025年9月30日，美國維珍尼亞州匡提科（Quantico）海軍陸戰隊基地，美軍將領參加由美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）召集的會議，等待美國總統特朗普發表演說。（Reuters）

此政策變動背景是多次發生在軍事基地的槍擊事件。赫格塞思特別提到去年喬治亞州（Georgia）斯圖爾特堡（Fort Stewart）一名陸軍中士用私人手槍傷及五名士兵的事件，並強調在危急時刻「分秒必爭」，受過訓練的軍人應能把握關鍵時間應對。

根據現行國防部規定，軍人未經高級指揮官批准不得在基地攜帶私人槍械，且須嚴格遵守保管規定。軍人通常只能在基地指定狩獵區或靶場領取槍械，使用後立即歸還。除訓練、狩獵或靶場等特定情境外，通常僅有憲兵可在基地內武裝執勤。新政策將顯著改變基地內的安全管理模式。