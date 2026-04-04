為伊朗戰爭所需　特朗普政府尋求明年增國防開支至11萬億元

美國白宮向國會提交了一份支出提案，要求明年美國國防預算高達1.5萬億美元（約11萬億港元），原因是伊朗戰爭導致國防開支增加。



法新社引述美國媒體的報道說，儘管總統預算只是願望清單，需要國會批准，而非具有約束力的命令，但五角大樓的這個年度支出增幅將是第二次世界大戰以來最大的一次。白宮的提案要求2026年五角大樓預算總額增加42%。

2026年4月2日，美國華盛頓特區，圖為一名與會者查看白宮新宴會廳的設計方案。（Getty）

白宮4月3日遞交的提案還要求國會削減約730億美元（10%）的非國防開支，具體措施包括「減少或取消覺醒主義（woke）、武器化和浪費的項目，並將州和地方政府的職責歸還給各自政府」。

預計五角大樓要到本月才會公布預算申請的細目，但如果國會採納總統的提議，該計劃可能會在未來十年內使本已不斷增長的聯邦債務增加數萬億美元。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲議員們通過標準的年度政府撥款程序批准大部分新增預算，同時通過與去年共和黨在沒有民主黨支持的情況下獲得減稅法案時相同的黨派立法策略，批准剩餘的3500億美元開支。

在公布該提案之前，總統及其顧問一直強調增加國防開支的緊迫性，指出在與伊朗持續衝突期間，需要補充武器庫存和其他軍事資源。

本文獲《聯合早報》授權轉載

