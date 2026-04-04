特朗普「送伊朗回石器時代」論惹議　伊朗總統：意味大規模戰爭罪

中東局勢持續惡化，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前發布全國講話，指未來2至3周將重擊伊朗以「送他們回石器時代」。他此番說法引發軒然大波，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）就回應，他認為特朗普這番言論意味構成大規模戰爭罪。



佩澤希齊揚在社交平台發文回應特朗普講話，他寫到：「威脅將整個國家炸回石器時代，除了意味着大規模戰爭罪之外，還能意味着什麼？……歷史上有太多人，因為在罪犯面前保持沉默而付出了沉重的代價。」

伊朗前外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）也回應特朗普，他引述伊朗歷史，主張是伊朗文明先影響美國的祖先歐洲，稱歐洲還處於石器時代時，伊朗就是文明搖籃「可惜的是，這些都沒能傳到你們一些傲慢無知的後代之中」。

不過他的說法也遭到網民留言反駁，有人留言指現德黑蘭的神權政府崇尚伊斯蘭教，是依靠反對君主制的巴列維王朝才得以掌權，反而在局勢危急時才想起用自己所反對的波斯文明，來反對特朗普。