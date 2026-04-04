伊朗據報拒絕美國停火條件　多方斡旋中東停戰陷入僵局

中東局勢持續惡化，以巴基斯坦為首的多方正積極斡旋伊朗與美國以色列達成協議，促進停火。《華爾街日報》引述調解團隊稱，由於伊朗拒不接受美國條件，斡旋停火事宜已經陷入僵局。



報道引述調解團隊指，伊朗已證實告知調解團隊，不願在巴基斯坦首都伊斯蘭堡與美方團隊會面，強調美國的要求是不可接受。伊朗半官方法爾斯通訊社亦引述消息人士指，美方近日透過一個同伊朗友好的國家，轉達停火48小時的提議，但已被德黑蘭政府拒絕。

不過調解團隊也指，有份斡旋停火的土耳其與埃及仍在努力尋找其他機會，並考慮使用包括卡塔爾首都多哈或土耳其首都伊斯坦堡在內的地方，作為新的談判場地，還提出新的建議以打破僵局。報道還引述消息人士指，美國及其他國家要求卡塔爾擔任主要調解人，不過遭拒絕，並且卡塔爾還在上周明確告知美國，自己無意扮演關鍵調解人的角色。

2026年3月30日，伊朗德黑蘭，圖為一名居民在經過因襲擊化為廢墟的住宅大樓時，在接聽電話時痛哭。（Getty）

伊朗此前透露，除其他要求外，只有美國支付賠款、從中東撤軍並保證不再發動攻擊，伊朗才會同意結束戰爭。據悉，美國已向調解團隊表示，只要滿足某些條件，美國願意與伊朗達成停火協議，包括確保霍爾木茲海峽暢通無阻，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前提出事關和平的15點協議，包括伊朗放棄擁有核武器。